だって準備中なんだもん【漫画】本編を読むスーパーの開店時間よりも前に自動ドアを無理やり開けて入ってくるお客がいる。狸谷(@akatsuki405)さんの人気シリーズ「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」より、自分勝手な迷惑客を描いた実録漫画「疑問」をお届けしよう。■スーパー店員を悩ませる開店前の迷惑客と現場の本音自動ドアの鍵が開いてたら、入ってもいい？じゃあ、デパートでも入る？スーパーだから許されてると思