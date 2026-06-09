夜道を裸足で走っていたキミちゃん。家に連れて行こうとするも頑なに拒否する。一体何があったのか…？【漫画】「娘の友だちは放置子？」を読む自身の体験や読者から寄せられたエピソードをもとに、ご近所トラブルや子育てにまつわる出来事を描いているエェコ(@nakiri_aik)さん。今回は、ママ友が実際に遭遇した出来事をベースにした「娘の友だちは放置子？」を紹介する。全12回でお届けする本連載の第6回では、姿を見せなくなって