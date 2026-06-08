「いつまで独身でいるつもり？」娘の恋愛を遮ってきた母の一言に絶句…母親の支配から抜け出せない娘を描いた話題作【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
メンズエステを舞台に、人の心の奥底にある悩みや傷を描く創作漫画「メンエス嬢加恋・職業は恋愛です」。肌に触れるだけで相手の本心を読み取れるメンエス嬢・加恋が、さまざまな事情を抱えた客の背中を押していく人間ドラマである。作者は漫画家の蒼乃シュウ(@pinokodoaonoshu)さん。今回は、男装してメンズエステを訪れた女性・早乙女若菜のエピソードについて話を聞いた。
これまで加恋のもとを訪れるのは男性客ばかりだったが、今回は女性が主人公となる。蒼乃シュウさんによると、現実でもメンズエステに誤って女性が来店するケースは珍しくなく、調べてみると女性客を受け入れている店舗も多いという。「風俗まではいかなくても、女性から密な施術を受けてみたい女性も多いのではないか」と考えたことが、今回のエピソードにつながったそうだ。
■過干渉な母親が残す見えない傷
若菜はこれまで何人かの男性と交際してきたものの、親密な関係になることができず、最終的には関係が終わってしまうことを繰り返していた。もしかすると女性なら違う感情を抱けるのではないか。そんな思いから加恋のもとを訪れる。
しかし加恋が見たのは、若菜の性的指向ではなく、母親との関係だった。蒼乃シュウさんは以前から「母と娘」の関係を描きたいと考えていたという。「暴言やネグレクトのようなわかりやすい毒親ではなく、緩やかにねっとりと縛り付けてくる過干渉の母親を表現したかった」と語る。
また、一見仲のよい親子に見えても、本人が気付かないうちに母親へ依存し、自分の意思を失っているケースも少なくないという。「大好きなお母さんを傷つけてはいけない」と娘側に罪悪感を抱かせる構図もあるが、そうした状態に気付くことで自分を取り戻すことはできるのではないかと話した。
■終わらない“母の期待”への違和感
幼いころはピンクやフリルを好んで着せていた母親だったが、成長するにつれて若菜から男性を遠ざけるようになる。ところが20代半ばになると、今度は「いつまで独身でいるつもり？」と結婚を急かし始める。
この描写は、蒼乃シュウさんが友人から聞いた実話がもとになっている。「絶対に就職しなくちゃだめよ」と言われ続けて就職したのに、次は「いつまで勤めているの、早く結婚しなさい」と言われて愕然としたという。
「きっと次は『孫の顔を見せろ』、その次は『同居して面倒みろ』と言い出すでしょうし、いつまでたってもキリがありません」と蒼乃さん。母親自身は娘のためを思っているつもりでも、実際には娘の人生を振り回してしまうことがあると指摘した。
■縛っているのは鎖ではなく細い糸
若菜は母親から離れるために一人暮らしを始め、恋人も作った。しかし蒼乃シュウさんは、恋人ができたからといって問題が解決するわけではないと考えている。
若菜は母親の話し相手になることで「いい娘」であり続けてきた。その役割に満足感も覚えていたため、母親から離れても無意識に恋人へ同じ役割を求めてしまう可能性があるという。また、自分より相手の気持ちを優先し、嫌われないよう振る舞うタイプだからこそ、「これ以上はだめだ」と体が拒絶反応を示していたのではないかと分析する。
作中で加恋は、「あなたはもうお母さんの思い通りにならなくていい。自分の人生を生きて」と若菜へ語りかける。蒼乃シュウさんは、このとき若菜を縛っていたものを鎖やロープではなく“細い糸”として描いた。
「切ろうと思えば自分でも断ち切ることができます。親や誰かからの心ない言葉に縛られていると感じる人も、気持ち次第で断ち切ることができるのではないでしょうか」
加恋の言葉によって、自分自身の人生を歩む決意を固めた若菜。しかし物語の最後には、客を救い続ける加恋自身の心の闇も垣間見える。彼女が自分自身と向き合う日は訪れるのか。今後の展開にも注目したい。
■取材協力：蒼乃シュウ(＠pinokodoaonoshu)
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