チャコットは6月12日、コスメティクスブランド「Chacott COSMETICS（チャコット・コスメティクス）」にて、毎年幅広い層に支持を得ている夏季限定“クールシリーズ”の新作「チャコット コンプレクションクリエイターN クール」を数量限定で販売開始。また、アンバサダーの池田エライザさんを起用した交通広告を展開します。夏季限定“クールシリーズ”は、暑さによる不快感から肌を守る涼感コスメライン。汗や皮脂に反応して清涼