味の素株式会社は、近年の猛暑の激化・長期化による生活者の食行動の変化に着目し、「2026年夏猛暑食トレンド」を発表した。【写真】火を使う必要ナシ！電子レンジだけで作れる「レンチンで完成！麻辣混ぜそば」「2026年夏猛暑食トレンド」は、猛暑環境下における生活者の食ニーズや行動変化を、さまざまなメニューの食卓出現頻度、レシピサイト検索動向、市場動向などをもとに分析し、今夏注目される食トレンドとして発表するもの