2026年の大河ドラマ『豊臣兄弟！』と連動し、これまであまり光が当たることのなかった豊臣秀長の人となり、兄・秀吉の天下統一を支えた数々の功績を読み解くNHK大河ドラマ特別展「豊臣兄弟！」が、2026年6月14日(日)まで徳川美術館・名古屋市蓬左文庫(愛知県名古屋市)で開催中。本展覧会は兄弟のはじまりの地である名古屋からスタートし、7月8日(水)から8月31日(月)まで大阪歴史博物館、9月15日(火)から11月8日(日)まで江戸東京博