研修旅行での姉の友人の体験を漫画化した、退屈健(@taikutsu1)さんの「宿泊研修にて」を紹介する。バスが霊園を通過したとき、隣の席の女子に起きた奇妙な出来事とは。【漫画】本編を読む■バスの窓から見えた大きな霊園と隣の女子の異変クラスの研修旅行。バスでO君の隣になったのは、ランダムに決められた席ということもあり、あまり話したことのない女子、M子さんだった。バスに酔いやすいO君は、窓側で静かに景色を見ていた。