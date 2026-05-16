修理依頼で持ってきた保証書は、15年も前のものだった…【漫画】本編を読む高級な包丁が陳列されたキッチン雑貨店で店長をしているオムニウッチー( @omni_uttii821)さん。店舗には、さまざまなお客が訪れる。今回は、修理依頼をお願いしにきたちょっと変わったお客の話を紹介しよう。■修理できない古いタイマーを持ち込む客も…キッチン雑貨店で起きたリアルな接客エピソードに注目修理依頼(1)修理依頼(2)修理依頼(3)「キッチンタ