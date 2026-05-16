「当店の商品ではないようですが？」別の店で購入した商品を無料で修理しろという客。しかも補償期限はすでに…店員困惑の事件【作者に訊く】

「当店の商品ではないようですが？」別の店で購入した商品を無料で修理しろという客。しかも補償期限はすでに…店員困惑の事件【作者に訊く】