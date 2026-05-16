「当店の商品ではないようですが？」別の店で購入した商品を無料で修理しろという客。しかも補償期限はすでに…店員困惑の事件【作者に訊く】
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高級な包丁が陳列されたキッチン雑貨店で店長をしているオムニウッチー( @omni_uttii821)さん。店舗には、さまざまなお客が訪れる。今回は、修理依頼をお願いしにきたちょっと変わったお客の話を紹介しよう。
■修理できない古いタイマーを持ち込む客も…キッチン雑貨店で起きたリアルな接客エピソードに注目
「キッチンタイマーが故障したみたいで」――そう言って、ひとりの婦人が保証書を持って店を訪れた。だが確認してみると、その商品は店で取り扱っていないもの。さらに保証期限は、まさかの15年前だった。取り扱い外の商品であるため、修理は難しい。メーカーへ直接問い合わせるのが一番早いと伝えると、すでにメーカーへは連絡済みだが、修理できるか分からない段階で送料を払うことに納得できず、踏み切れなかったらしい。
作者のオムニウッチーさんは、「15年も前の、しかも当店で購入したものじゃない商品を持ってこられても困るし、新しいものを購入して欲しいと心底思いました」と、振り返る。せっかくなら新しいタイマーをすすめたい。だが婦人にとって、そのタイマーには簡単に手放せない理由があったようだ。
さらに別の日には、「タイマーの音が鳴らない」という客も訪れた。こちらは店で購入された商品で、保証書も問題なし。実際に動作確認してみると、タイマーは正常に作動しており、「ピピピピピ」としっかり音も鳴っている。ところが、お客は「え？鳴ってるの!?」と驚いた様子だ。オムニウッチーさんは「この方の周りにはご家族がいないのか…相談できる人が近くにいないのか、一人暮らしなのか、心配になる一件でした」と明かした。コメント欄にも「モスキート音みたいなこと？」「そんなケースあるんだ」と驚きの声が集まった。
ブログ「彼女日誌」でエッセイ漫画を掲載中のオムニウッチーさん。気になった人は、ぜひ作品を読んでみてほしい。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
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