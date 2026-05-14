選挙が行われる際に、昨今の傾向として各党がこぞって声高に公約に挙げるのが「消費税の減税」と「社会保険料の引き下げ」である。日用品の値上がりが止まらない今の時代に消費税減税はありがたく、また給料があがってもなぜか手取りが増えない現状で、社会保険料の引き下げは実際の手取りが増えるので耳触りよく聞こえる。しかし、これらに落とし穴はないのか…？今回は『行く末』と題した、社会保険料引き下げが行われた未来を風