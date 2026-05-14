酒に溺れて暴力を振るう夫【漫画を読む】酒に溺れて暴力を振るう夫だが…!?宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さんが描く漫画『夜逃げ屋日記』は、DV被害などに遭う依頼者を救出する実話を基にした人気作だ。今回紹介するエピソードでは、酒に溺れた元ボクサーの夫から逃れるべく、全治3カ月の大怪我を負った妻・小倉ヒメカさん(24歳)の決死の救出劇が描かれる。■包丁を振り回すDV夫との対峙56-2『夜逃げ屋日記』56-356-4勾留明けの夫