訳アリ心霊マンション【漫画】本編を読むスマホにかまけて、ビラ配りをはじめ道行く人の声かけを聞きもせず「いらない」とあしらっていた男性。けれど、不穏な「…いりますか？」という問いにも「いらないから」と答えてしまったことが仇となり――。不用意な反応がよからぬものを招いてしまうのはホラーの常道。そんな恐怖展開と予想外のオチを描いた短編漫画に、X(旧Twitter)上で1.4万件の「いいね」とともに「怖いけど怖くない