北海道土産の新定番として、累計販売個数500万個を突破した「生ノースマン」。北海道だけでしか購入できないため現地でも人気が高く、直営店では連日完売になるほど。道外には店舗がないため、北海道土産か催事などでしか食べることができない。そんな注目の「生ノースマン」が東京駅に道外初の専門店をオープン。9月中旬までの期間限定店舗で、毎日「生ノースマン」が販売される。【写真】幅広い世代に「ノースマン」を味わってほ