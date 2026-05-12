しまむらにて、スヌーピーでおなじみのコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」コラボのおでかけアイテムが2026年5月9日より販売中。スヌーピーのチャームがついたサンダル、レディース＆メンズのTシャツ、上下おそろいコーデが組めるハーフパンツ、デイリー使いのトートバッグやタオル類まで、夏の装いをまるごとピーナッツでまとめられるラインナップがそろっている。【画像】しまむら×PEANUTSの夏のおでかけアイテムをチェック■かわ