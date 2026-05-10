新緑の香りに包まれ、北海道の雄大な大地がいっそう輝きを増す季節がやってきた。新千歳空港や札幌市内から車で約90分。支笏湖(しこつこ)などの絶景を横目に快適なドライブを楽しんだ先に現れる「ルスツリゾート」では、今年も待望のグリーンシーズンが幕を開けた。冬のパウダースノーで世界的に知られるルスツだが、雪が解けたあとの季節こそ、その真価が発揮されると言っても過言ではない。2026年10月18日(日)までのグリーンシー