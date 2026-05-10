京都北部の絶景と美食を一度に楽しめる、特別な鉄道旅へ――。京都丹後鉄道が運行するレストラン列車「丹後くろまつ号」は、福知山〜天橋立間を結びながら、“海の京都”ならではの美しい景色とともに食事が味わえる人気の観光列車。天橋立観光へ向かう、ちょっとリッチな移動手段としても注目を集めている。【写真】「美食プレート」。左から時計回りに「“日本のめざめ”サンド」、「古代米とかぼちゃの冷製スープ」、「サザエの