リビングで過ごす白髪の老婆と小柄な少年。祖母と孫のように見える2人だが、お互いに30歳、そして結婚10年目の夫婦だった――!?。【漫画】本編を読む同い年の夫婦なのに、同じ時間を歩めない…!!SNSで反響呼んだ漫画「としとしあわせ」墨染清さん(@sumizomesei)さんの創作漫画「としとしあわせ」は、猛烈な速さで老いた妻と、成長が止まってしまった夫の日々を描いた作品だ。「一緒に歳を取る」という、当たり前の幸福を奪われた夫