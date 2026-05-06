「夜逃げ屋日記」01【漫画を読む】死を考えながら荷造りする依頼者だが…!?子どものころから漫画が好きで、ユーモアあふれる作品を手掛ける宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さん。X(旧Twitter)にて公開中の「夜逃げ屋日記」は、DV被害などに遭う依頼者を救う実話を基にした人気コミックエッセイだ。今回は同作の第47話を紹介する。020304※本作は著者の闘病体験を描いたコミックエッセイです。紹介している病状や治療の経過には個人