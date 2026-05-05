「アメリカの自販機あるある」【漫画】本編を読むアメリカは、自販機の数が日本に比べて少ない。さらに、治安が悪い地域にはほぼなく、ほとんどが屋内に設置されているのだ。現在カルフォルニア州のロサンゼルスに在住しているkasutera(@kasutera5)さんは、アクターとして活躍中で英語と日本語両方の声優の仕事もこなしている。そんなkasuteraさんが投稿したアメリカの自販機に関するあるある漫画には、日本でも昭和の時代に多発し