『或るバイトを募集しています』で作家デビューした、くるむあくむ(@kurumuakumu)さん原作の『N』がXで注目を集めている。「N」に関わったものすべてが消えていく、そしてどう「N」とつながっていくのか？原作のくるむあくむさんに話を聞いた。【漫画】「N」の謎■地図上の地点をつなげると「N」になったN 第11話「K」01N 第11話「K」02N 第11話「K」03N 第11話「K」04N 第11話「K」05N 第11話「K」06N 第11話「K」07N 第11話「K」