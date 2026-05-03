家から逃げ出す日、最後の最後まで母から暴言を浴びせられる依頼者。【漫画】本編を読むDV被害などに苦しむ人を支援する実話をもとにした漫画「夜逃げ屋日記」。宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さんが描く本作には、家族という関係の中で苦しみ続けた人々の現実が描かれている。■言葉も心も通じない…悲惨な親子の距離「夜逃げ屋日記」5-15-25-3依頼者の村田さんは、これまで夜逃げを何度も延期し、心身ともに追い詰められていた。