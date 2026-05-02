「がんばりすぎてしんどい」「あとからムカムカすることが多い」「つい人の顔色をうかがってしまう」「ありのままの自分に価値があると思えない」。あなたは今、こんな悩みを抱えていないだろうか。そう感じたあなたは、もしかしたらアダルトチルドレンかもしれない。悩みは第0感情から生まれるSNSで約18万人のフォロワーを持つカウンセラーの池田由芽さん(@yume_ac_kokufuku)は、2026年4月に書籍『今日、自分のために何ができる?