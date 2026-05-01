【魚座】2026年 5月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。5月のあなたの運勢は?魚座（2/19~3/20）「新しい可能性」広がっていくとき自分の「内側」と「居場所」を整えることが、すべての運命を動かす月。部屋の空気、日々の習慣、身近な人との関係――その土台を丁寧に整えた人にだけ、不思議と豊かな運気が流れ込んできます。恋愛では、出会った瞬間から本音で話せる相手や、友人からの紹介に大きなご縁の予感。「