無添加ノンケミカル(※1)UV3年連続売り上げNo.1(※2)を誇る、環境再生型オーガニックブランド「ママベビー」が、スヌーピーと初コラボ！自然由来100%で、赤ちゃんと敏感肌、さらには地球環境にもやさしいUVケア3種を発売する。【写真】「ママベビー」のスヌーピーデザインアイテムをもっと見る「ママベビー」がスヌーピーと初コラボ！UVケア3種のボトルデザインにスヌーピーを起用※1 紫外線吸収剤・シリコン・鉱物油・パラベン・