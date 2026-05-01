スヌーピーデザインのボトルが目印！「ママベビー」からUVケアプロダクト3種が発売
無添加ノンケミカル(※1)UV3年連続売り上げNo.1(※2)を誇る、環境再生型オーガニックブランド「ママベビー」が、スヌーピーと初コラボ！自然由来100%で、赤ちゃんと敏感肌、さらには地球環境にもやさしいUVケア3種を発売する。
【写真】「ママベビー」のスヌーピーデザインアイテムをもっと見る
※1 紫外線吸収剤・シリコン・鉱物油・パラベン・アルコール・石油系界面活性剤・合成香料・合成着色料・ポリマーフリー
※2 最高値(SPF50+・PA++++)部門において、売上金額第1位を獲得(対象期間：2022年11月〜2025年10月／TPCマーケティングリサーチ調べ)
今回発売されるのは3アイテム。ボトルデザインは夏のレジャーに夢中なスヌーピーだ。
デイリーに使いたいのが、サーフボードを担いだスヌーピーとそれを追いかけるウッドストックが描かれた「SNOOPY ノンケミカルUVミルク SPF30 / PA+++」(2420円)。キーカラーのピンクの軽やかさが、塗り心地を表現しているかのよう。
野外のレジャーにぴったりなのが「SNOOPY ノンケミカルUVミルク SPF50+ / PA++++」(2420円)。水辺に飛び込むスヌーピーが、海水浴や川遊びといった強い紫外線にさらされるシーンを想起させるデザインだ。
UVケアだけでなく、夏のさまざまな刺激からも肌を守ってくれる「SNOOPY UV & アウトドアスプレー SPF35 / PA+++」(2200円)は、虫取りあみを片手に山歩きするスヌーピーをデザイン。ティーツリー葉油やアオモジ果実油を配合したスプレーは、ベビーに使ってもOK。
以上のアイテムは、「ママベビー」公式オンラインストア、Amazon、楽天にて予約を受け付けていて2026年4月30日より順次発送中。さらに、2026年5月1日より全国の「Cosme Kitchen」「Biople」にて、5月下旬からは全国の「トイザらス」「ベビーザらス」(一部店舗除く)にて発売される。その他、全国の「ママベビー」取扱店舗でも購入可能だ。
ぜひ限定パッケージのデザインをゲットしよう！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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※1 紫外線吸収剤・シリコン・鉱物油・パラベン・アルコール・石油系界面活性剤・合成香料・合成着色料・ポリマーフリー
今回発売されるのは3アイテム。ボトルデザインは夏のレジャーに夢中なスヌーピーだ。
デイリーに使いたいのが、サーフボードを担いだスヌーピーとそれを追いかけるウッドストックが描かれた「SNOOPY ノンケミカルUVミルク SPF30 / PA+++」(2420円)。キーカラーのピンクの軽やかさが、塗り心地を表現しているかのよう。
野外のレジャーにぴったりなのが「SNOOPY ノンケミカルUVミルク SPF50+ / PA++++」(2420円)。水辺に飛び込むスヌーピーが、海水浴や川遊びといった強い紫外線にさらされるシーンを想起させるデザインだ。
UVケアだけでなく、夏のさまざまな刺激からも肌を守ってくれる「SNOOPY UV & アウトドアスプレー SPF35 / PA+++」(2200円)は、虫取りあみを片手に山歩きするスヌーピーをデザイン。ティーツリー葉油やアオモジ果実油を配合したスプレーは、ベビーに使ってもOK。
以上のアイテムは、「ママベビー」公式オンラインストア、Amazon、楽天にて予約を受け付けていて2026年4月30日より順次発送中。さらに、2026年5月1日より全国の「Cosme Kitchen」「Biople」にて、5月下旬からは全国の「トイザらス」「ベビーザらス」(一部店舗除く)にて発売される。その他、全国の「ママベビー」取扱店舗でも購入可能だ。
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