今年の春も花粉の飛散が度々ニュースになり、花粉症に悩まされる人も多かっただろう。花粉に限らず様々なアレルギーに悩む人も多い中、小学生の息子が舌下免疫療法を始めた実体験を描いたのが、エェコ(@nakiri_aik)さんの漫画「息子がアレルギーで舌下免疫療法をはじめた話」である。症状の変化や日々の工夫が、等身大の目線で描かれている。【漫画】本編を読む■症状悪化をきっかけに治療を決断アレルギーのかゆみで顔をこすり、