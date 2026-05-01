新しい大型アトラクションやエンターテインメントが続々と登場している長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」。成長戦略第1弾として、2025年、ミッフィーの誕生日に満を持してオープンした世界唯一(※ハウステンボス調べ)のエリア「ミッフィー・ワンダースクエア」でも、季節ごとの新しいグッズやグルメなどが続々と登場しており、ときめきを感じさせてくれる。【写真】「ミッフィーバースデーマンス」は、ミッフィー、