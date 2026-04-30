猫が支配する異世界の獄中生活【漫画】本編を読む気が付いたら主人公は牢屋に捕らえられていて、猫耳を生やした種族の者たちから「野良人間」と呼ばれ、処刑の日程について検討されていた!!何がどうなっているのかわからない状況ながらも、崖っぷちに立たされていることだけはしっかり理解できた。本作の作者は漫画家の新田せん(@nittasen)さん。実は新田さんはSNS上に推し猫がたくさんいるほどの猫好き！過去にも猫語翻訳アプリを