クレジット？ポイント？一体どっち？【漫画】本編を読むウォーカープラスで人気の漫画を紹介！コロナ禍で一気にキャッシュレスが増加。クレジットカード・電子マネー、ポイントカードなどさまざまな決済方法が広まってきた。最近では、アプリにたまったポイントで決済も可能なため、支払い方法で混乱する人が多いようだ。今回は支払い方法のトラブル、狸谷(@akatsuki405)さんの「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」より「