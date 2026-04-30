株式会社桃谷順天館は、スキンケアブランド「CHEF de BEAUTE(シェフドボーテ)」初となる五感体験型旗艦店「CHEF de BEAUTE kyoto」を2026年4月29日にグランドオープン。京都・麩屋町に位置し、街のにぎわいから一歩離れた静けさの中で、テクスチャーや香りに導かれながら自分だけの心地よさを仕立てる体験ができる。【写真】「ハンドクリームお仕立て体験」。テクスチャーを指先で確かめながら、自分好みの心地よさを選べる2026年4