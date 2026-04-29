「感情を殺して生きた日々」10-1【漫画を読む】大人の偏見で友達と遊べなくなる娘だが…!?家族で過ごす時間が増えるゴールデンウィーク。この機会に、親子の在り方や子どもの繊細な心を描いた作品に触れてみてはいかがだろうか。Reinaさん( @reina770 )が自身の過酷な幼少期を綴ったコミックエッセイ「感情を殺して生きた日々」は、読む者の心に深く問いかける物語だ。現在は幸福な日々を歩んでいる著者だが、かつては両親の離婚や