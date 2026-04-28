2026年4月27日、大阪・梅田にある商業施設「LINKS UMEDA」に「EXPO2025 オフィシャルカフェ らぽっぽリンクス梅田店」がオープン。【写真】「ミャクミャクおいもバーガープレート」(4950円)※写真のドリンクは「ミャクミャクラテ」今年2月、「KITTE大阪」にて4日間限定で登場した際に連日大好評だった「EXPO2025 オフィシャルカフェ」。ファンからの「また開催してほしい」「常設店舗を作ってほしい」というラブコールを受け、10月