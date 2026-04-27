Boldiesが展開するヘアケアブランド「Cleo’s Beaute(クレオズボーテ※)」は、2026年4月22日に「クレオズボーテ リブランディング・新製品発表会」を開催。本発表会では、リブランディングや新製品戦略のほか、開発者より“最新の毛髪科学に基づく商品開発”に関する説明も実施。さらに、同ブランドを愛用しているというモデルの山田優さんを招いての特別トークセッションも行われ、山田さんが取り組んでいる美容法やライフスタイ