【写真】3歳児のいちご狩りがかわいすぎる＆分かりすぎる！【漫画】3歳児のいちご狩にホッコリ→本編を読む春のレジャーとして絶大な人気を誇る「いちご狩り」だが、多くの農園でシーズンが終了するのは5月上旬から中旬。つまり、目前に迫るゴールデンウィーク(GW)は、今シーズン最後にして最大のチャンス。そんなおでかけ気分が高まる時期に読み返したいのが、イラストレーター・アーティストのオオタニヨシミさん(@funarium)が描