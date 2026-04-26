電話で母親に同情される娘【漫画】本編を読むアゴ山(@longagoyama)さんはブログで『カサンドラ症候群になって離婚をするまでの話』という作品を投稿し、注目を集めている。結婚後に夫がアスペルガー症候群であることが発覚し、10年の結婚生活を経て離婚を決意する。今回は本作の12〜16話までをお届けするとともに、作者に母親に相談して敷地内同居の認識に変化はあったかなどについても話を聞いた。《カサンドラ症候群とは？》パー