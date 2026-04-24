これでもかと嫁をイビリまくる毒義母に、一見優しそうだけどドケチで超自己中な夫…そのリアルすぎるストーリーが話題を呼んだ漫画『義母クエスト』。それらのエピソードがさらにパワーアップして、漫画『義母クエストリターンズ 〜ヤバすぎる義母との負けられない30年戦争〜』として帰ってきた！【漫画】本編を読む毎日のように義母から電話で逐一報告を求められる生活に嫁は…前作に引き続き、『義母クエストリターンズ』の内容