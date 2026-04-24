株式会社アシックス(以下、アシックス)は、ランニングまたはウォーキングなどを5キロ行うことで、1本の植樹ができるチャレンジプログラム「Run for Reforestation Challenge 2026」(ラン フォー リフォレステーション チャレンジ)をグローバルで実施。【画像】世界各地で広がる植樹実績“地球環境を考える月間”とされる「アースマンス」の2026年4月1日から4月30日(木)まで行われ、誰でも無料で参加できる。5キロ走る＆歩くだけ！