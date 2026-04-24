日差しが強まり、冷房による乾燥も気になり始める初夏。季節の変わり目に、肌トラブルに悩む人も増えてきているのではないだろうか。【写真】谷川山系の天然水を使用し、無味無臭なので“いつもの水”として継続可能そんななか、「欲しいものは、いつも2つある。」を掲げ、おいしさと食に求める“わがまま”を叶えるフードブランド「2foods」(トゥーフーズ)から「2Water Ceramide」(トゥーウォーター セラミド)が登場。セラミド配