体の内側から乾燥対策を！「2foods」からセラミド配合の水「2Water Ceramide」が登場
日差しが強まり、冷房による乾燥も気になり始める初夏。季節の変わり目に、肌トラブルに悩む人も増えてきているのではないだろうか。
【写真】谷川山系の天然水を使用し、無味無臭なので“いつもの水”として継続可能
そんななか、「欲しいものは、いつも2つある。」を掲げ、おいしさと食に求める“わがまま”を叶えるフードブランド「2foods」(トゥーフーズ)から「2Water Ceramide」(トゥーウォーター セラミド)が登場。セラミド配合で、肌の潤いを守るのを助ける機能性表示食品だ。
本記事では、これからの季節に大活躍しそうな同商品を紹介。夏に向けてインナーケアに取り組もうと考えている人はチェックしてみて。
■天然水のおいしさそのままの“機能性ウォーター”
「2Water Ceramide」の最大の特徴は、群馬・谷川山系のまろやかな天然水を使用しながら、機能性関与成分「米由来グルコシルセラミド」を配合している点。この成分には、肌の潤いを逃しにくくし、肌の潤いを守るのを助ける機能が報告されているのだとか。
「インナーケア」と聞くと、「味が気になる」「習慣化が難しい」というイメージを持つが、「2Water Ceramide」は徹底的に無味無臭にこだわって開発されているため、水本来のおいしさはそのまま。食事の味を邪魔せず、オフィスでの水分補給やお風呂上がりなど、どんなシーンでも無理なく毎日の習慣に取り入れることができる。
さらに、シリカやマグネシウムといった、体に必要なミネラルが含まれている点も美意識の高い層にはうれしいポイント。
■「アウターケアだけでは物足りない」と感じる人への新たな選択肢に
「2foods」による最新の調査では、春の肌トラブルに対して化粧水やクリームなどのアウターケアだけでは「物足りなさを感じる」と回答した人が約68％に達している。
一方で、インナーケアへの関心は高いものの、「コストがかかる」(50.1％)や「飲むのが面倒・手間がかかる」(28.4％)といった継続の難しさが課題として浮き彫りに。こうしたニーズに応えるのが、日常的に飲む“水”をアップデートするという選択肢だ。
サプリメントとは異なり、水であれば日常の延長として取り入れやすく、カロリーや味を気にする必要もない。乾燥対策成分として注目されている「セラミド」を、いつもの水分補給で手軽に摂れるのは、忙しい現代人にとって理想的な形といえるだろう。
さらに、「2Water Ceramide」はバッグに入れて持ち歩きやすい500ミリリットルサイズ。1本184円という手ごろな価格で、特別な準備は必要なく、いつもの水を置き換えるだけでスマートにインナーケアを始められる。
■「＠cosme TOKYO」に特設コーナーが登場！
美容のトレンド発信地である「＠cosme」においても、「インナーケア」というワードの出現率は10年前と比較して約17倍に増加しているという。こうした背景を受け、東京・原宿のフラッグシップショップ「＠cosme TOKYO」では、2026年4月1日から5月26日(火)までの期間限定で「2foods」の特設コーナーが展開されている。
特設コーナーでは「2Water Ceramide」のほか、日本初のリポソームビタミンC配合グミ「2Gummy LIPOSOME VC」(トゥーグミ リポソーム ブイシー)もラインナップ。気軽にインナーケアをしたい人は足を運んでみよう。
この夏は、水分補給に内側からの潤いケアをプラスしてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】谷川山系の天然水を使用し、無味無臭なので“いつもの水”として継続可能
そんななか、「欲しいものは、いつも2つある。」を掲げ、おいしさと食に求める“わがまま”を叶えるフードブランド「2foods」(トゥーフーズ)から「2Water Ceramide」(トゥーウォーター セラミド)が登場。セラミド配合で、肌の潤いを守るのを助ける機能性表示食品だ。
■天然水のおいしさそのままの“機能性ウォーター”
「2Water Ceramide」の最大の特徴は、群馬・谷川山系のまろやかな天然水を使用しながら、機能性関与成分「米由来グルコシルセラミド」を配合している点。この成分には、肌の潤いを逃しにくくし、肌の潤いを守るのを助ける機能が報告されているのだとか。
「インナーケア」と聞くと、「味が気になる」「習慣化が難しい」というイメージを持つが、「2Water Ceramide」は徹底的に無味無臭にこだわって開発されているため、水本来のおいしさはそのまま。食事の味を邪魔せず、オフィスでの水分補給やお風呂上がりなど、どんなシーンでも無理なく毎日の習慣に取り入れることができる。
さらに、シリカやマグネシウムといった、体に必要なミネラルが含まれている点も美意識の高い層にはうれしいポイント。
■「アウターケアだけでは物足りない」と感じる人への新たな選択肢に
「2foods」による最新の調査では、春の肌トラブルに対して化粧水やクリームなどのアウターケアだけでは「物足りなさを感じる」と回答した人が約68％に達している。
一方で、インナーケアへの関心は高いものの、「コストがかかる」(50.1％)や「飲むのが面倒・手間がかかる」(28.4％)といった継続の難しさが課題として浮き彫りに。こうしたニーズに応えるのが、日常的に飲む“水”をアップデートするという選択肢だ。
サプリメントとは異なり、水であれば日常の延長として取り入れやすく、カロリーや味を気にする必要もない。乾燥対策成分として注目されている「セラミド」を、いつもの水分補給で手軽に摂れるのは、忙しい現代人にとって理想的な形といえるだろう。
さらに、「2Water Ceramide」はバッグに入れて持ち歩きやすい500ミリリットルサイズ。1本184円という手ごろな価格で、特別な準備は必要なく、いつもの水を置き換えるだけでスマートにインナーケアを始められる。
■「＠cosme TOKYO」に特設コーナーが登場！
美容のトレンド発信地である「＠cosme」においても、「インナーケア」というワードの出現率は10年前と比較して約17倍に増加しているという。こうした背景を受け、東京・原宿のフラッグシップショップ「＠cosme TOKYO」では、2026年4月1日から5月26日(火)までの期間限定で「2foods」の特設コーナーが展開されている。
特設コーナーでは「2Water Ceramide」のほか、日本初のリポソームビタミンC配合グミ「2Gummy LIPOSOME VC」(トゥーグミ リポソーム ブイシー)もラインナップ。気軽にインナーケアをしたい人は足を運んでみよう。
この夏は、水分補給に内側からの潤いケアをプラスしてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。