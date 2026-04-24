嫁から「家の近所で人の首が浮かんでいる」という噂を聞いてしまった姑。配達員のハルさんにもわかるほど日に日に弱っていった…。【漫画】本編を読む郵便配達員には、それぞれ担当する地域がある。毎日同じ道を巡り、同じ人と顔を合わせるうちに、その町の空気や噂にも自然と詳しくなっていく。しかし中には、ただの噂では片付けられない話もある。本作『浮遊する首』は、「日暮れ時に高架の上に人の首が浮かぶ」という不気味な噂