ほんの少しのきっかけで変わることができる青春の感動ストーリー【漫画】本編を読む／不良少年との友情で主人公が変わった…!?「あの子と遊ぶと母親から電話かかってくるの知ってる？」「うちの子を不良にする気なの！って」…そほんの少しのきっかけで変わることができる青春の感動ストーリーういう噂が教室内で飛び交い、主人公・相原葉子に話しかけるクラスメイトはいなくなっていた。彼女の親は、いわゆる過干渉の“教育ママ”