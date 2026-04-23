東京・練馬区の「豊島園 庭の湯」は、2003年6月のオープンから都内で気軽に温泉が楽しめると人気を博してきた温泉温浴施設。男女で利用できる水着専用ゾーンと男女別の浴室があるので、ファミリーやカップルでも利用できるところも、支持される理由のひとつだ。2026年4月1日に女性浴室のサウナエリアがリニューアルしたと聞き、さっそく行ってきた。【写真】サウナストーブが5基並ぶ様子は圧巻！「豊島園 庭の湯」の女性浴室サウナ