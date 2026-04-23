傍観者は嘲笑う_P001【漫画】本編を読むこの物語は、父親の行方を追う殺し屋の女性と、彼女から雇われた情報屋の男性を描いたサスペンスだ。いつも不機嫌な殺し屋・サイレンスは、何を考えているかわからない情報屋・スレッドに父親の捜索を依頼する。なかなか行方がつかめないまま、2人はひょんなことから同居することになる。傍観者は嘲笑う_P002傍観者は嘲笑う_P003傍観者は嘲笑う_P004傍観者は嘲笑う_P005実はスレッドは、父親