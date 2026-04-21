クレーム客は世界共通。どう対応するかはお国柄!?【漫画】本編を読む／この事態はどう収まるのか…？「どういうことだ、これは！」アメリカのあるファストフード店で怒号が響き渡る。客が店員に対し、注文したナゲットの数が足りないと猛烈なクレームを入れているのだ。この漫画を描いたのは、現在アメリカのカリフォルニア州ロサンゼルスに在住し、アクターや声優として活動するkasuteraさん(@kasutera5)。言った・言ってないの応