【漫画】本編を読む現役の郵便配達員である送達ねこさん。自身が出逢った怪異や同僚から寄せられた怪談・奇談を漫画にし、SNSで発信しています。今回は、そんな「郵便屋が集めた奇談」の中から特に反響の大きかったストーリーをお届けします。→「郵便屋が集めた奇談」をはじめから読むココや_P08ココや_P09ココや_P10ココや_P11ココや_P12ココや_P13ココや_P14ココや_P15→【漫画】『怖いトモダチ』を読む→【漫画】『親に捨てら