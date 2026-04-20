東京駅八重洲口直結の東京ミッドタウン八重洲で、ゴールデンウィーク恒例のファミリー向けイベント「YAESU BIG HOLIDAY 2026 〜親子で楽しむ8日間〜」が、2026年4月29日(祝)から5月6日(振祝)まで開催される。全長約25メートルの巨大こいのぼりくぐりや、東京音楽大学の学生による生演奏など、入場無料で楽しめるコンテンツがそろう。【画像】親子で並んで食べたい、八重洲で味わえるキッズメニュー4種類ファミリー向けイベント「YA