GW最大12連休にうれしい無料の親子イベント「YAESU BIG HOLIDAY 2026」、東京ミッドタウン八重洲で4月29日開幕
東京駅八重洲口直結の東京ミッドタウン八重洲で、ゴールデンウィーク恒例のファミリー向けイベント「YAESU BIG HOLIDAY 2026 〜親子で楽しむ8日間〜」が、2026年4月29日(祝)から5月6日(振祝)まで開催される。全長約25メートルの巨大こいのぼりくぐりや、東京音楽大学の学生による生演奏など、入場無料で楽しめるコンテンツがそろう。
【画像】親子で並んで食べたい、八重洲で味わえるキッズメニュー4種類
2026年のGWは、休みの取り方によっては最大12連休の超大型連休。帰省や旅行の合間、あるいは都心で過ごすファミリーにとって、東京駅直結で行きやすい立地はそれだけでありがたい。今年のテーマは「大きくなろう」。端午の節句にちなんだ“健やかな成長”の願いを、遊びと学びの両方で形にしたラインナップとなっている。
■全長約25メートル！巨大こいのぼりをくぐろう
イベントの目玉は、1階ガレリアに登場する「BIG HOLIDAY こいのぼりくぐり」。直径約2.5メートル、全長約25メートルという迫力のサイズで、トンネルのような内部空間を子どもたちが走り抜けられる。普段は見上げるだけのこいのぼりを“くぐる”体験は、遊びながら日本の伝統文化に親しめる、ゴールデンウィークならではのひとときだ。一昨年・昨年と大人気だったコンテンツで、今年も2026年4月29日(祝)、5月1日(金)〜6日(振祝)の11時〜17時30分まで、料金無料で開放される(荒天中止)。
■おもちゃいっぱいのプレイカーが八重洲に出現！
1階ガレリアには、おもちゃや遊具をたくさん積んだカラフルなプレイカーが登場。ベンチや遊具も設置され、未就学児から小学校低学年が屋外でのびのびと遊べる。協力は移動式あそび場全国ネットワーク。開催期間は、2026年4月29日(祝)、5月2日(土)〜6日(振休)の11時〜17時30分、料金無料(雨天・荒天中止)。
■5月3日は東京音楽大学による無料コンサートも
クラシック音楽祭「ラ・フォル・ジュルネTOKYO 2026」の一環として、2026年5月3日(祝)に生の音楽に触れられる参加型体験プログラム「BIG HOLIDAY キッズミュージックスクエア」が開催される。東京音楽大学の学生による弦楽四重奏ユニット「Ensemble Next Chapter」の演奏(13時〜、15時〜)と、子どもが実際にたたいて参加できる打楽器体験会(14時〜)が楽しめる。場所は1階ガレリア前の歩道(雨天時は地下1階 YAESU BASE)、料金無料。
■東大生による科学実験ワークショップも開催
さらに、東京ミッドタウン八重洲に拠点を置く東京大学八重洲アカデミックコモンズをはじめ、東京大学の特別協力のもとで「BIG HOLIDAY キッズワークショップ」も実施。ハンドスピナーを使って自転車のジャイロ効果を学ぶ「回転の不思議」、3個連なった振り子を作る「念力でうごく振り子」、最新の「視線推定」技術で“自分の作った建物がどこに注目されるか”を可視化する「ふしぎなたてもののデザイン工作」の3種類で、いずれも料金は300円、対象は4歳から小学校低学年。事前予約制(PEATIX)で、2026年4月13日時点では各回満席となっているが、キャンセルがあれば当日参加も可能。
■子連れランチも安心！対象メニューでかざぐるまプレゼント
お腹が空いたら、館内のレストランでファミリー向けメニューを。期間中、対象メニューを注文した子どもたちに、東京ミッドタウン八重洲オリジナルのかざぐるまをプレゼント(なくなり次第終了)。
子ども向けメニューのラインナップは、立喰酒場 金獅子(2階)の「お子様のためランチ」(990円)、POPUPラーメン(2階)の「お子さまラーメンセット」(550円)、POINT ET LIGNE(八重洲セントラルスクエア1階)の「プチポワン」(1210円)、フリホーレス(地下1階)の「キッズボウル」(700円)。ハンバーグプレートからラーメン、本格パンの食べ比べ、メキシカンボウルまで、子どもの気分に合わせて選べるのがうれしい。
巨大こいのぼりをくぐって、東大生と科学に触れて、生の音楽を浴びて--。『YAESU BIG HOLIDAY 2026』では子どもの好奇心が刺激されて、ちょっと“大きく”なって帰れるはず。GWの予定に八重洲を加えてみては。
「YAESU BIG HOLIDAY 2026 〜親子で楽しむ8日間〜」
開催期間：2026年4月29日(祝)〜5月6日(振休)
開催場所：東京ミッドタウン八重洲 ガレリア、アトリウム、YAESU BASE ほか
入場：無料／入退場自由
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】親子で並んで食べたい、八重洲で味わえるキッズメニュー4種類
■全長約25メートル！巨大こいのぼりをくぐろう
イベントの目玉は、1階ガレリアに登場する「BIG HOLIDAY こいのぼりくぐり」。直径約2.5メートル、全長約25メートルという迫力のサイズで、トンネルのような内部空間を子どもたちが走り抜けられる。普段は見上げるだけのこいのぼりを“くぐる”体験は、遊びながら日本の伝統文化に親しめる、ゴールデンウィークならではのひとときだ。一昨年・昨年と大人気だったコンテンツで、今年も2026年4月29日(祝)、5月1日(金)〜6日(振祝)の11時〜17時30分まで、料金無料で開放される(荒天中止)。
■おもちゃいっぱいのプレイカーが八重洲に出現！
1階ガレリアには、おもちゃや遊具をたくさん積んだカラフルなプレイカーが登場。ベンチや遊具も設置され、未就学児から小学校低学年が屋外でのびのびと遊べる。協力は移動式あそび場全国ネットワーク。開催期間は、2026年4月29日(祝)、5月2日(土)〜6日(振休)の11時〜17時30分、料金無料(雨天・荒天中止)。
■5月3日は東京音楽大学による無料コンサートも
クラシック音楽祭「ラ・フォル・ジュルネTOKYO 2026」の一環として、2026年5月3日(祝)に生の音楽に触れられる参加型体験プログラム「BIG HOLIDAY キッズミュージックスクエア」が開催される。東京音楽大学の学生による弦楽四重奏ユニット「Ensemble Next Chapter」の演奏(13時〜、15時〜)と、子どもが実際にたたいて参加できる打楽器体験会(14時〜)が楽しめる。場所は1階ガレリア前の歩道(雨天時は地下1階 YAESU BASE)、料金無料。
■東大生による科学実験ワークショップも開催
さらに、東京ミッドタウン八重洲に拠点を置く東京大学八重洲アカデミックコモンズをはじめ、東京大学の特別協力のもとで「BIG HOLIDAY キッズワークショップ」も実施。ハンドスピナーを使って自転車のジャイロ効果を学ぶ「回転の不思議」、3個連なった振り子を作る「念力でうごく振り子」、最新の「視線推定」技術で“自分の作った建物がどこに注目されるか”を可視化する「ふしぎなたてもののデザイン工作」の3種類で、いずれも料金は300円、対象は4歳から小学校低学年。事前予約制(PEATIX)で、2026年4月13日時点では各回満席となっているが、キャンセルがあれば当日参加も可能。
■子連れランチも安心！対象メニューでかざぐるまプレゼント
お腹が空いたら、館内のレストランでファミリー向けメニューを。期間中、対象メニューを注文した子どもたちに、東京ミッドタウン八重洲オリジナルのかざぐるまをプレゼント(なくなり次第終了)。
子ども向けメニューのラインナップは、立喰酒場 金獅子(2階)の「お子様のためランチ」(990円)、POPUPラーメン(2階)の「お子さまラーメンセット」(550円)、POINT ET LIGNE(八重洲セントラルスクエア1階)の「プチポワン」(1210円)、フリホーレス(地下1階)の「キッズボウル」(700円)。ハンバーグプレートからラーメン、本格パンの食べ比べ、メキシカンボウルまで、子どもの気分に合わせて選べるのがうれしい。
巨大こいのぼりをくぐって、東大生と科学に触れて、生の音楽を浴びて--。『YAESU BIG HOLIDAY 2026』では子どもの好奇心が刺激されて、ちょっと“大きく”なって帰れるはず。GWの予定に八重洲を加えてみては。
「YAESU BIG HOLIDAY 2026 〜親子で楽しむ8日間〜」
開催期間：2026年4月29日(祝)〜5月6日(振休)
開催場所：東京ミッドタウン八重洲 ガレリア、アトリウム、YAESU BASE ほか
入場：無料／入退場自由
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。