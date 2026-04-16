「お客さまの人生に寄り添い 感動を提供し続ける 記念日プロデュース企業となる。」というビジョンを掲げる「アニヴェルセル」。同社が運営する「アニヴェルセルカフェ」ではSNSで話題のメニューや、映えるメニューがそろい、Z世代からも注目を集めているが、同カフェのみなとみらい横浜店では、ジュエリーブランド「４℃」と「SAKURA」をテーマにコラボレーションした期間限定のフェア「SAKURA Sweets Collection」を2026年4月30