グッズ、カフェ、ワークショップを複合したセサミストリートのオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」にて、春の新コレクション「VEGGIE FUN! Time」の販売がスタート！ピクニックを楽しむキャラクターたちに加えて、食べ物や野菜のキャラクターもフィーチャーした、にぎやかなデザインが特徴だ。【写真】「セサミストリートマーケット」の新コレクション「VEGGIE FUN! Time」の全アイテムを見る「セサミストリートマー