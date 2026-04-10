「センソユニコ」が手がけるスヌーピーをモチーフにしたブランド「SNOOPY×VOYAGES」から、春にぴったりな個性派ボーダーロンTが発売中。【写真】スヌーピーが変装するフライング・エースをモチーフにした「センソユニコ」こだわりのボーダーロンTを見る 「センソユニコ」からフライング・エースをプリントした新作ロンTが登場「ボーダーロンT」(各1万8700円)は、変装の名人・スヌーピーが扮するフライング・エースが主役！ピッチ